У дачниці Галини Яненко завжди дуже щедро родять помідори. Секрет у тому, що жінка регулярно їх підживлює. Перевагу надає підручним засобам. У період зав’язування плодів пані Галина радить робити ось що.

10 г суперфосфату та 7–10 г сірчанокислого калію на 10 л води. 1–2 ст.л. нітроамофоски на 10 л води. 2 г кальцієвої селітри на 1 л води — якщо не вистачає кальцію. 10 г борної кислоти на 10 л гарячої води. На 10 л води — 1 л молочної сироватки. На 10 л води — 15 крапель йоду (або й сироватки, і йоду). 2 склянки попелу на 10 л гарячої води, настояти 2 доби. Зелене добриво з бур’янів, переважно кропиви. Столову ложку сухих або 100 г свіжих дріжджів та 3 ст.л. цукру на 10 л води, настояти пару годин.

Обробляти грядки потрібно вранці або ввечері, але не у спеку.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.