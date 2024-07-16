У дачниці Галини Яненко завжди дуже щедро родять помідори. Секрет у тому, що жінка регулярно їх підживлює. Перевагу надає підручним засобам. У період зав’язування плодів пані Галина радить робити ось що.
- 10 г суперфосфату та 7–10 г сірчанокислого калію на 10 л води.
- 1–2 ст.л. нітроамофоски на 10 л води.
- 2 г кальцієвої селітри на 1 л води — якщо не вистачає кальцію.
- 10 г борної кислоти на 10 л гарячої води.
- На 10 л води — 1 л молочної сироватки.
- На 10 л води — 15 крапель йоду (або й сироватки, і йоду).
- 2 склянки попелу на 10 л гарячої води, настояти 2 доби.
- Зелене добриво з бур’янів, переважно кропиви.
- Столову ложку сухих або 100 г свіжих дріжджів та 3 ст.л. цукру на 10 л води, настояти пару годин.
Обробляти грядки потрібно вранці або ввечері, але не у спеку.
Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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