Хоча застуди частіше турбують нас у холодну пору року, біль у горлі та осиплість голосу характерні й для літа, коли, рятуючись від спеки, п’ємо крижані напої, їмо морозиво та сидимо під кондиціонером. «Порадниця» з’ясувала, як попередити проблеми з голосом та розпізнати симптоми такого поширеного захворювання, як ларингіт.

ЧАСТИЙ СУПУТНИК ЗАСТУДИ І БРОНХІТУ

— Ларингіт — це запалення слизової оболонки гортані, що зазвичай виникає внаслідок вірусної інфекції, — пояснює терапевт Дмитро БАРАБАНОВ. — Уражуючи голосові зв’язки, запальний процес призводить до сильної осиплості або навіть тимчасової втрати голосу. За відсутності адекватного лікування ларингіт може перейти з гострої форми в хронічну та спричинити розвиток ускладнень.

За словами лікаря, патологія іноді буває самостійною, але частіше виникає на тлі інших захворювань, що уражують верхні дихальні шляхи: ГРВІ, грипу, бронхіту, фарингіту, трахеїту, кору, рідше — дифтерії чи кашлюку. Крім того, розвиток ларингіту здатні спровокувати такі фактори, як перегрів чи переохолодження організму, зниження імунітету, ротове дихання, механічні пошкодження гортані, стрес, а також куріння та зловживання алкоголем. Проблеми з голосом може спричинити й алергічна реакція на пил, пилок рослин, тютюновий дим або хімічні речовини.

В окремій групі ризику — люди, чиї професії пов’язані з постійним підвищеним навантаженням на голосові зв’язки та м’язи гортані: співаки, артисти, лектори, педагоги.

Патологія однаково поширена серед дорослих і дітей.

ПРОЯВИ

Найбільш характерний симптом гострого ларингіту — стійка зміна голосу (слабкість, осиплість, захриплість) аж до афонії — неможливості видавати звуки через набряк голосових складок. Крім того, хворого турбують печіння, першіння й сухість у горлі, часті напади «гавкаючого» кашлю, який посилюється в лежачому положенні. Нерідко також виникає біль і відчуття грудки в горлі, утруднення дихання та ковтання.

При вираженому інфекційному процесі може спостерігатися підвищена температура тіла, загальна слабкість, швидка стомлюваність, головний біль, пітливість, збільшення лімфатичних вузлів під щелепою та на шиї.

Для алергічної форми патології характерний гострий розвиток (симптоми ларингіту проявляються миттєво, без інкубаційного періоду), спазм у гортані, що утруднює дихання, та задушливий кашель.

При хронічному ларингіті, на який страждають здебільшого дорослі пацієнти, ознаки згладжені та виражені не яскраво, а в період ремісії взагалі можуть бути відсутніми. Основний симптом хронічної форми захворювання — проблеми з голосом, які виникають періодично.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Діагноз ставлять на основі симптоматичної картини, — каже Дмитро Барабанов. — Також можуть бути призначені загальний аналіз крові (для виявлення запального процесу в організмі), мазок із горла (для визначення виду збудника), ларингоскопія — візуальне дослідження гортані за допомогою спеціального дзеркала чи ендоскопа, що підтверджує запалення, набряк і почервоніння слизової оболонки.

Лікування гострого ларингіту спрямоване на усунення причин і подразників, які призвели до захворювання. Пацієнту призначають простий, але ефективний комплекс заходів:

голосовий спокій протягом щонайменше 3–5 днів (при цьому забороняється розмовляти навіть пошепки);

спеціальну дієту з виключенням пряних і гострих страв, газованих напоїв, занадто холодної чи гарячої їжі;

відмову від куріння та вживання алкоголю;

рясне тепле пиття;

дихання через ніс;

зігрівальний компрес на шию.

Із медикаментів, залежно від симптомів і ступеня запалення, можуть застосовувати відхаркувальні, протинабрякові, жарознижувальні та антигістамінні засоби, протизапальні препарати комплексної та місцевої дії, зволожувальні інгаляції, полоскання горла розчинами антисептиків. Зрідка, у разі виявлення збудника бактеріальної природи, призначають антибіотики. Також при ларингіті рекомендують фізіотерапевтичні процедури: електрофорез, УВЧ, лазеротерапію.

Лікування гострого ларингіту зазвичай займає 7–10 днів і не спричиняє ускладнень.

При хронічній формі захворювання іноді потрібне хірургічне втручання для відновлення голосових зв’язок.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ ХВОРОБУ

Для зниження ризику розвитку ларингіту:

не пускайте на самоплив інфекції верхніх дихальних шляхів, обов’язково лікуйте ГРВІ, грип, бронхіт та інші захворювання;

уникайте переохолодження та не пийте надто холодних напоїв;

не перенапружуйте голос, особливо під час застуди;

намагайтеся менше нервувати;

ведіть здоровий спосіб життя: відмовтеся від шкідливих звичок, правильно харчуйтеся, будьте фізично активними;

якщо вам доводиться перебувати в запиленому чи задимленому приміщенні, на шкідливому виробництві, обов’язково використовуйте маски та респіратори.

Ірина КАДЧЕНКО.