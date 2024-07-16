Розкажіть, чи завжди призначена пенсія є довічною і чи може людина від неї сама відмовитися?

Наталія МИЩУК.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в Україні призначають такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років, нагадують у ПФУ.

Кожен із цих видів пенсії призначають на період, визначений законом:

пенсію за віком — безстроково;

пенсію по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

пенсію за вислугу років — безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплату пенсії припиняють.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено ст.49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Водночас Законом України від 28.04.2024 №3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (Закон набув чинності 23.06.2024).