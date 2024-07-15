Ніжне хрумке тісто й карамелізований цукор чудово доповнюють один одного!

На 17 штук:

220 г кисломолочного сиру

60 г вершкового масла

30 г цукру

140–150 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

3 столові ложки цукру (для начинки)

Сир для печива потрібен пастоподібний. Зернистий необхідно прокрутити через м’ясорубку. В миску викласти сир, додати розм’якшене масло, цукор, ваніль, сіль. Усе ретельно перемішати. Всипати частину змішаного з розпушувачем борошна, перемішати. Додаючи поступово решту борошна, замісити тісто. Воно м’яке і не липне до рук. Розкачати тісто на пласт завтовшки 3–4 мм. Присипати, акуратно розподіляючи, цукром. На око намітити середину. Обидва краї двічі підгорнути, щоб у середині згини стикнулись. Потім скласти рулет навпіл (наче закриваєте книжку). Нарізати смужками завширшки 1 см.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15–20 хв. За бажанням притрусити цукровою пудрою.