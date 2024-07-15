Ніжне хрумке тісто й карамелізований цукор чудово доповнюють один одного!
На 17 штук:
- 220 г кисломолочного сиру
- 60 г вершкового масла
- 30 г цукру
- 140–150 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- 3 столові ложки цукру (для начинки)
Сир для печива потрібен пастоподібний. Зернистий необхідно прокрутити через м’ясорубку. В миску викласти сир, додати розм’якшене масло, цукор, ваніль, сіль. Усе ретельно перемішати. Всипати частину змішаного з розпушувачем борошна, перемішати. Додаючи поступово решту борошна, замісити тісто. Воно м’яке і не липне до рук. Розкачати тісто на пласт завтовшки 3–4 мм. Присипати, акуратно розподіляючи, цукром. На око намітити середину. Обидва краї двічі підгорнути, щоб у середині згини стикнулись. Потім скласти рулет навпіл (наче закриваєте книжку). Нарізати смужками завширшки 1 см.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15–20 хв. За бажанням притрусити цукровою пудрою.
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