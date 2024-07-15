Існує немало методів боротьби зі слимаками та равликами, про деякі з них ми нещодавно писали в номері від 9 травня. Цього разу розповімо ще про такі.
МЕХАНІЧНІ
- Збирання вручну: це найпростіший і найефективніший спосіб, особливо в невеликих садах. Збирайте слимаків і равликів вночі, коли вони найбільш активні, і кидайте у відро з мильною водою.
- Пастки: вкопайте в землю неглибокі ємності, наприклад, банки чи контейнери, наповнені пивом, пивом із дріжджами або фруктовим соком. Слимаки та равлики залізуть усередину, щоб поласувати, а потім не зможуть вибратися.
- Дошки: розкладіть дерев’яні дошки, черепицю або шматки картону на грядках вдень. Слимаки та равлики ховатимуться під ними протягом дня, де їх потім можна буде зібрати.
- Бар’єри: оточіть грядки піщаною смугою — безхребетні не люблять пересуватися по піску, тому це буде для них перешкодою, або ж приклейте мідну стрічку навколо грядок — її слабкий електричний струм неприємний для непроханих гостей.
БІОЛОГІЧНІ
Залучення природних ворогів.
Створіть у своєму саду сприятливі умови для проживання жаб і ящірок, які є природними ворогами слимаків і равликів. Це можна зробити, створивши для них схованки з каменів, хмизу та компосту.
Нематоди — це мікроскопічні черв’яки, які паразитують на слимаках і равликах. Їх можна купити в спеціалізованих магазинах і внести в ґрунт.
Існують біологічні препарати, що містять бактерії Bacillus thuringiensis, які шкідливі для слимаків і равликів, але безпечні для інших тварин та людей.
ХІМІЧНІ
Є багато хімічних препаратів для боротьби зі слимаками та равликами. Однак їх слід використовувати як останній засіб, оскільки можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та корисних комах.
ПРОФІЛАКТИКА
- Регулярно прибирайте в саду опале листя, траву та інше сміття, де можуть ховатися слимаки та равлики.
- Покрийте ґрунт навколо рослин мульчею з соломи, кори або хвої. Це допоможе зберегти ґрунт вологим, а для шкідників створить перешкоду.
- Поливайте рослини вранці, щоб листя встигло просохнути до настання ночі. Слимаки та равлики активні вночі, їм подобається перебувати у вологих місцях.
- Деякі рослини, як-от лаванда, чебрець, розмарин і шавлія, природним чином відлякують слимаків і равликів.
Важливо використовувати комплексний підхід, поєднуючи різні методи. Це допоможе ефективно контролювати чисельність слимаків і равликів на ділянці та захистити свій урожай.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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