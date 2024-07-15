Існує немало методів боротьби зі слимаками та равликами, про деякі з них ми нещодавно писали в номері від 9 травня. Цього разу розповімо ще про такі.

МЕХАНІЧНІ

Збирання вручну: це найпростіший і найефективніший спосіб, особливо в невеликих садах. Збирайте слимаків і равликів вночі, коли вони найбільш активні, і кидайте у відро з мильною водою.

це найпростіший і найефективніший спосіб, особливо в невеликих садах. Збирайте слимаків і равликів вночі, коли вони найбільш активні, і кидайте у відро з мильною водою. Пастки: вкопайте в землю неглибокі ємності, наприклад, банки чи контейнери, наповнені пивом, пивом із дріжджами або фруктовим соком. Слимаки та равлики залізуть усередину, щоб поласувати, а потім не зможуть вибратися.

вкопайте в землю неглибокі ємності, наприклад, банки чи контейнери, наповнені пивом, пивом із дріжджами або фруктовим соком. Слимаки та равлики залізуть усередину, щоб поласувати, а потім не зможуть вибратися. Дошки: розкладіть дерев’яні дошки, черепицю або шматки картону на грядках вдень. Слимаки та равлики ховатимуться під ними протягом дня, де їх потім можна буде зібрати.

розкладіть дерев’яні дошки, черепицю або шматки картону на грядках вдень. Слимаки та равлики ховатимуться під ними протягом дня, де їх потім можна буде зібрати. Бар’єри: оточіть грядки піщаною смугою — безхребетні не люблять пересуватися по піску, тому це буде для них перешкодою, або ж приклейте мідну стрічку навколо грядок — її слабкий електричний струм неприємний для непроханих гостей.

БІОЛОГІЧНІ

Залучення природних ворогів.

Створіть у своєму саду сприятливі умови для проживання жаб і ящірок, які є природними ворогами слимаків і равликів. Це можна зробити, створивши для них схованки з каменів, хмизу та компосту.

Нематоди — це мікроскопічні черв’яки, які паразитують на слимаках і равликах. Їх можна купити в спеціалізованих магазинах і внести в ґрунт.

Існують біологічні препарати, що містять бактерії Bacillus thuringiensis, які шкідливі для слимаків і равликів, але безпечні для інших тварин та людей.

ХІМІЧНІ

Є багато хімічних препаратів для боротьби зі слимаками та равликами. Однак їх слід використовувати як останній засіб, оскільки можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та корисних комах.

ПРОФІЛАКТИКА

Регулярно прибирайте в саду опале листя, траву та інше сміття, де можуть ховатися слимаки та равлики.

Покрийте ґрунт навколо рослин мульчею з соломи, кори або хвої. Це допоможе зберегти ґрунт вологим, а для шкідників створить перешкоду.

Поливайте рослини вранці, щоб листя встигло просохнути до настання ночі. Слимаки та равлики активні вночі, їм подобається перебувати у вологих місцях.

Деякі рослини, як-от лаванда, чебрець, розмарин і шавлія, природним чином відлякують слимаків і равликів.

Важливо використовувати комплексний підхід, поєднуючи різні методи. Це допоможе ефективно контролювати чисельність слимаків і равликів на ділянці та захистити свій урожай.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.