Ягідне варення потрібно довго уварювати, щоб вийшло густим. Але можна приготувати варення з желатином. Готується воно швидко, а виходить густим, смачним і ароматним. Такі ласощі можна використовувати як начинку для млинців, пирогів, булочок, кексів тощо.

1 кг черешні

500 г цукру

1 столова ложка швидкорозчинного желатину

50 мл води

У ягід видалити кісточки. Викласти підготовлені ягоди в ємність, засипати цукром і перемішати. Залишити на 30 хв., щоб черешня пустила сік. Желатин залити холодною кип’яченою водою та залишити на 10–15 хв. для набухання. Каструлю з черешнею відправити на вогонь, довести до кипіння і проварити 10 хв. на малому вогні, періодично помішуючи та знімаючи піну. Набряклий желатин додати в каструлю з варенням. Перемішати до повного розчинення. Довести до кипіння й одразу зняти з вогню. Гаряче варення розлити по стерилізованих банках і закатати. Перевернути й, укутавши ковдрою, залишити до повного остигання. Зберігати в прохолодному сухому місці.

Надія РИБАК. м. Вінниця.