Дітей не маю, є далекі родичі, які зрідка навідують мене, так-сяк допомагають. Хочу написати такий заповіт, про який ніхто б не знав. Чи можна так?

Ірина Олександрівна.

Якщо заповідачка бажає захистити таємницю заповіту та визначити долю власного майна, вона може укласти секретний заповіт. Вказаний вид заповіту не відрізняється за юридичною силою від звичайного та має виключно конфіденційний характер, наголошують у Мін’юсті.

Відповідно до положень ст.1249 Цивільного кодексу України секретним є заповіт, який посвідчує нотаріус без ознайомлення з його змістом. Особа, яка склала секретний заповіт, подає його нотаріусові в заклеєному конверті, на якому має бути підпис заповідача.

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Мін’юсту від 22.02.2012 №296/5, визначено особливості посвідчення секретного заповіту.

Вищезгаданим Порядком передбачено, що нотаріус уповноважений поставити на конверті, в якому міститься секретний заповіт, посвідчувальний напис і прийнятти його на зберігання. Також він скріплює його печаткою і в присутності заповідача поміщає документ в інший конверт та опечатує. На конверті зазначають:

прізвище, ім’я, по батькові;

дату народження заповідача;

дату прийняття на зберігання заповіту.

Секретний заповіт нотаріус приймає на зберігання без складання опису.

Своєю чергою нотаріус повинен роз’яснити заповідачу, що текст заповіту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження заповідача не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

Нотаріус, у якого зберігається секретний заповіт, у разі одержання інформації про відкриття спадщини та подання свідоцтва про смерть заповідача призначає день оголошення змісту заповіту. Про день і час він повідомляє членів сім’ї та родичів спадкодавця, якщо їх місця проживання йому відомі, або робить про це повідомлення в друкованих ЗМІ.

У присутності заінтересованих осіб і двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст. Якщо заінтересована особа, належним чином повідомлена про день оголошення секретного заповіту, на оголошення не з’явиться, нотаріус оголошує зміст секретного заповіту тим особам, які з’явилися.

Якщо заінтересована особа з’явиться після оголошення заповіту, нотаріус зобов’язаний ознайомити її з протоколом оголошення секретного заповіту, про що робить відповідну відмітку, яку підписує також ця особа.

Про оголошення заповіту складають протокол, який підписують нотаріус і свідки.

У протоколі записується весь зміст заповіту, а саме:

дата, час і місце складання протоколу про оголошення секретного заповіту;

дата посвідчення та прийняття його на зберігання;

прізвище, ім’я, по батькові осіб, присутніх при оголошенні, в тому числі свідків;

відомості про повідомлення осіб, які не з’явились на оголошення заповіту, або відомості про повідомлення в друкованих ЗМІ;

стан заповіту (наприклад, наявність закреслених місць, поправок або інших недоліків);

стан конверта, в якому зберігався заповіт, а також записується весь текст заповіту.

Якщо неможливо визначити справжню волю заповідача, нотаріус у протоколі відтворює витлумачений спадкоємцями текст заповіту та відомості про досягнення (чи недосягнення) між спадкоємцями згоди щодо тлумачення тексту заповіту.

Також у тексті протоколу відображається попередження нотаріусом свідків про відповідальність за шкоду, заподіяну ними внаслідок розголошення відомостей, що стали їм відомі у зв’язку з оголошенням секретного заповіту.

Водночас у протоколі можуть бути зазначені й інші істотні обставини оголошення заповіту.

Після оголошення він залишається в матеріалах нотаріальної справи. Секретні заповіти зберігають в окремому пакеті в залізних шафах чи сейфах. Не допускається підшивання до їх оголошення в окремі наряди.

Зауважимо, що секретний заповіт так само може підлягати скасуванню. Нотаріус, завідувач державного нотаріального архіву при одержанні заяви про скасування, а також за наявності нового заповіту роблять про це відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо заповідач подасть примірник свідоцтва про посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту, то напис про скасування заповіту робиться і на цьому примірнику, після чого його разом із заявою (коли заповіт скасований заявою) додають до примірника свідоцтва, що зберігається у справах нотаріуса, в державному нотаріальному архіві.

У разі скасування секретного заповіту за заявою заповідача нотаріус повертає заповідачу підписаний ним конверт, у якому зберігається секретний заповіт.

Справжність підпису заповідача на заяві про скасування секретного заповіту має бути нотаріально засвідчена.