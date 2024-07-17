Молочна сироватка — чудовий засіб боротьби з грибковими хворобами та деякими шкідниками. А в чому ж секрет і як її правильно використовувати?

Сироватка покриває наземну частину рослин невидимою плівкою, яка не дає розмножуватись патогенним організмам. Захищає пасльонові — помідори, баклажани, перці, гарбузові — кабачки, огірки, а також цибулю та інші культури. Також такі обробки оцінять троянди та півонії. Ефективна сироватка проти борошнистої роси та інших грибкових хвороб, попелиці, павутинного кліща, трипсів тощо.

Крім того, це не лише захист, а й пожива для рослин, адже містить вітаміни, амінокислоти, лактозу, мінерали, білки. Усі ці компоненти позитивно впливають на ріст городини та квітів. Важливо лише брати живу, непастеризовану сироватку.

Для боротьби з грибковими хворобами у відрі води розводять 1–2 л сироватки. А щоб розчин довше тримався на листі, додають 30–40 г рідкого господарського мила. Препарат буде ще ефективнішим, якщо додати до нього 10–12 крапель настоянки йоду або аміаку (нашатирного спирту). Обприскують у вечірні години, обов’язково захоплюють усі частини рослини, і зовнішню, і внутрішню поверхню листя. Інтервал між обробками — 10–14 днів. У жодному разі не використовуйте чистий нерозбавлений продукт, бо це може спричинити опіки.

Людмила РОМАШКО. м. Прилуки Чернігівської обл.