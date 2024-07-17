ЯК ПІДГОТУВАТИ КВАРТИРУ ЧИ БУДИНОК

Почнімо з азів. Перше, що спадає на думку, коли потрібно убезпечити помешкання, — вікна. Все просто: вони є першою перепоною на шляху вибухової хвилі. І від того, наскільки їх буде захищено, багато в чому залежить наша безпека. Крім того, вікна можуть прийняти залишки кінетичної енергії. У такому разі вони стануть основною перешкодою для вибухової хвилі. Таке можливо, якщо сила вибуху виявиться не дуже потужною або людина перебуває не поряд із епіцентром вибуху. З великою ймовірністю це убезпечить від руйнувань житла.

Пам’ятайте, що будь-які вікна потрібно тримати щільно зачиненими.

Наступний крок — заклеювання вікон скотчем. І тут важливо зробити це якісно, адже від того, певною мірою, залежить ваше життя. Клеїмо скотч горизонтально, щоб одна смуга щільно прилягала до іншої, можна трохи внапустку.

Багато хто клеїть лише 2 смужки скотчу буквою «Х». Це не допоможе, вікна залишаться додатковим травматичним об’єктом. Важливо розуміти, що в правильно заклеєному вікні можуть застрягти не тільки уламки від мін і фугасів, а ще й кулі, випущені з автомата АК та іншої стрілецької зброї. Такий захід безпеки життєво необхідний.

ДЕ ТА ЯК СХОВАТИСЯ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

Якщо ви залишаєтеся вдома, важливо знати та пам’ятати головне правило двох стін. Найбезпечніше місце в будь-якій квартирі — за двома стінами. Перша з них візьме на себе основний удар, а друга захистить від уламків. Найчастіше це місце — коридор і передпокій, що розташовані між несучими стінами. У багатоповерховому будинку ховатися можна також біля шахти ліфта і в тамбурі.

Підвали багатьох житлових будинків, на жаль, і досі не обладнані, щоб ховатися в них під час повітряних тривог. Для цього підходять виключно спеціальні бомбосховища. У підвалі ж може не бути ані світла, ані води, ані додаткового джерела повітря. Якщо в такому приміщенні немає другого (запасного) виходу, завжди ризикуємо опинитися під завалом.

У великих містах люди ще ховаються в підземних паркінгах. Їх вважають безпечним місцем лише в тому випадку, якщо мають додатковий запасний вихід, а приміщення вентилюється.

Те саме стосується домашнього погребу. Його можна модернізувати так, щоб став придатним для тимчасового перебування людей. Оскільки стінки льохів виготовлені з глини, цегли або бетону, їх легко пробити. Це необхідно, щоб вирити зсередини другий вихід. Землю варто виносити з основного входу та посипати нею льох зверху.

У льоху обов’язково мають бути лопати, за допомогою яких можна буде відкопувати завал. Крім того, важливо зробити запас води та їжі, а також кілька отворів для додаткової вентиляції. Якщо є можливість, проведіть кілька труб або шлангів для цього.

Чи не кожен українець за ці роки відчув на собі, що таке страх за власне чи життя своїх близьких. Однак у будь-якій, навіть найнебезпечнішій, ситуації головне — не панікувати.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.