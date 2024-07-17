М’які та неймовірно смачні булочки без дріжджів. Із зазначених інгредієнтів виходить 6 булочок.
- 300 г кисломолочного сиру
- 1 яйце + 1 білок
- 100 г твердого сиру
- дрібка солі
- 0,5 чайної ложки розпушувача
- 130 г борошна
Також:
- 1 жовток
- 1 столова ложка молока
- соняшникове насіння, мак для оздоблення
Якщо кисломолочний сир зернистий, його треба прокрутити через м’ясорубку. Додати до нього тертий твердий сир. Трохи підсолити (зважте, що твердий сир містить сіль). Ввести 1 ціле яйце і 1 білок. Усе ретельно розтерти. Борошно змішати з розпушувачем, замісити м’яке, трохи липке тісто. Розділити на 6 рівних частин, трохи присипаючи борошном. Сформувати рівні та красиві колобки. Викласти на застелене пергаментом деко і трохи приплюснути.
Трохи збити молоко та жовток, змастити булочки. Присипати насінням. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати приблизно 30 хв.
Готові булочки викласти на решітку, прикрити рушником. Дати трохи відпочити.
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