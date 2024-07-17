М’які та неймовірно смачні булочки без дріжджів. Із зазначених інгредієнтів виходить 6 булочок.

300 г кисломолочного сиру

1 яйце + 1 білок

100 г твердого сиру

дрібка солі

0,5 чайної ложки розпушувача

130 г борошна

Також:

1 жовток

1 столова ложка молока

соняшникове насіння, мак для оздоблення

Якщо кисломолочний сир зернистий, його треба прокрутити через м’ясорубку. Додати до нього тертий твердий сир. Трохи підсолити (зважте, що твердий сир містить сіль). Ввести 1 ціле яйце і 1 білок. Усе ретельно розтерти. Борошно змішати з розпушувачем, замісити м’яке, трохи липке тісто. Розділити на 6 рівних частин, трохи присипаючи борошном. Сформувати рівні та красиві колобки. Викласти на застелене пергаментом деко і трохи приплюснути.

Трохи збити молоко та жовток, змастити булочки. Присипати насінням. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати приблизно 30 хв.

Готові булочки викласти на решітку, прикрити рушником. Дати трохи відпочити.