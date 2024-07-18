Відповідно до ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначаються залежно від набутого особою відповідного страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Так, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня по 31 грудня 2022 року — не менше 29 років;

з 1 січня по 31 грудня 2023 — не менше 30 років;

з 1 січня по 31 грудня 2024 — не менше 31 року;

з 1 січня по 31 грудня 2025 — не менше 32 років;

з 1 січня по 31 грудня 2026 — не менше 33 років;

з 1 січня по 31 грудня 2027 — не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня по 31 грудня 2022 року — від 19 до 29 років;

з 1 січня по 31 грудня 2023 — від 20 до 30 років;

з 1 січня по 31 грудня 2024 — від 21 до 31 року;

з 1 січня по 31 грудня 2025 — від 22 до 32 років;

з 1 січня по 31 грудня 2026 — від 23 до 33 років;

з 1 січня по 31 грудня 2027 — від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки) пенсію за віком призначають особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня по 31 грудня 2022 року — від 15 до 19 років;

з 1 січня по 31 грудня 2023 — від 15 до 20 років;

з 1 січня по 31 грудня 2024 — від 15 до 21 року;

з 1 січня по 31 грудня 2025 — від 15 до 22 років;

з 1 січня по 31 грудня 2026 — від 15 до 23 років;

з 1 січня по 31 грудня 2027 — від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами 1–3 цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного частинами 1–3 цієї статті на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого частинами 1–3 цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначаються на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

При цьому, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсію за віком призначають незалежно від віку.

Розмір пенсії за віком визначають індивідуально для кожного пенсіонера залежно від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.