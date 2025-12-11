Такі пенсії призначають захисникам, котрі звільнилися з військової служби та мають календарну вислугу не менше 25 років і на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

Розмір пенсії за вислугу років залежить від строку служби особи та становить:

— для осіб, які мають від 25 календарних років вислуги, — від 65 до 70 відсотків суми грошового забезпечення (без урахування бойових винагород);

— для осіб зі страховим стажем 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить служба, — від 50 до 70 відсотків суми грошового забезпечення (без урахування бойових винагород).

Пенсії захисникам НЕ обмежуються максимальним розміром.