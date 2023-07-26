Вони намагаються ошукати всіх, навіть волонтерів і військових, які захищають Україну. Пропонуючи, наприклад, автівки, що мають попит. Для цього створюють фейкові облікові записи в соцмережах, де публікують оголошення щодо продажу. Потенційних покупців переконують здійснити передоплату, щоб «притримати» автівку, оскільки її хоче придбати інший покупець. Так шахраї отримують кошти, а потім зникають.

Можуть розміщувати подібні оголошення на різних інформаційних майданчиках і пропонувати постачання авто з-за кордону. Під приводом розмитнення виманюють передоплату від покупців, а потім зникають і блокують їх.

Створюють шахраї і телеграм-канали, де «продають» різноманітну військову амуніцію, просячи за отримання товару повну передоплату. Тому не варто ризикувати, а краще скористатися послугами надійного продавця або розглянути альтернативні варіанти покупки. Важливо пам’ятати, що безпека платежів в інтернеті залежить від нашої уважності та обережності, застерігає Мін’юст.

Надавайте перевагу післяплаті, замовляйте товари з попереднім унесенням оплати лише в перевірених і відомих інтернет-магазинах. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити товари за заниженими цінами.

Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах. Обирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок.

Якщо стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/