Чого тільки я не перепробував у боротьбі з нею! Навіть лавандою кропив, казали, білокрилка її запаху не любить. Сусіди наді мною тільки посміялися, і правильно зробили.

Спробував і розрекламований хімічний препарат, але потім прочитав, що він дуже токсичний. Тому просто став щодня ретельно змивати білокрилку водою. Поливав зі шланга під тиском. Таким чином і капуста полита, і шкідника змиваю.

Також відомо, що білокрилка любить жовтий колір. Тож на грядках можна розмістити клейові пастки. Для цього шматки деревини чи картону фарбують жовтою фарбою та змащують будь-якою клейкою речовиною.

Утім, можна спробувати й народні засоби. Хоча відгуки про них неоднозначні. Розчин попелу: склянку попелу залити трьома літрами окропу та настояти три доби. Обприскувати раз на 10 днів. Можна просто посипати головки попелом, але дехто скаржиться, що від того вони потім брудні.

Нашатирний спирт: ст.л. на відро води. Застосовувати раз на місяць.

1,5 кг гіркого полину на 8 л води: настояти 2 доби, процідити й додати ще 5 л води. Обробляти раз на тиждень.

Мило: змішують терте господарське мило з водою 1:6. Обробляють раз на 10 днів. Розчин наносять губкою на листя.

Важливо: обробки особливо ретельно треба здійснювати знизу листа, зі зворотного боку.

Віктор ДЮКОВ. Київська обл.