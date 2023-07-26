Виходять соковитими та солоденькими! Кісточки майже не відчуватимуться, вони пропаряться й стануть м’якими.
- 4 свіжі великі карасі
- сіль
- чорний мелений перець
- 1 столова ложка приправи для риби
- лимонний сік
- 300 г домашньої жирної сметани
- цибулина
Рибу почистити, випатрати. Дуже гострим ножем уздовж хребта від голови до хвоста зробити часті надрізи (на відстані 2—3 мм). Надрізати таким чином з обох боків. Це і є головний секрет, щоб кісточки не заважали насолоджуватися смаком. Підготувати так всі рибини.
Карасів замаринувати: посолити, поперчити, приправити — розтерти добре по тушках. Збризнути соком лимона. Викласти в миску, накрити, поставити на ніч у холодильник. Далі щедро змастити кожну рибину сметаною. Викласти в змащену олією форму. Всередину карасів покласти по 2 кружальця цибулі — вона надасть аромату й соковитості.
Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 35—40 хв. Карасі мають красиво підрум’янитися.
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