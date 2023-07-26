Виходять соковитими та солоденькими! Кісточки майже не відчуватимуться, вони пропаряться й стануть м’якими.

4 свіжі великі карасі

сіль

чорний мелений перець

1 столова ложка приправи для риби

лимонний сік

300 г домашньої жирної сметани

цибулина

Рибу почистити, випатрати. Дуже гострим ножем уздовж хребта від голови до хвоста зробити часті надрізи (на відстані 2—3 мм). Надрізати таким чином з обох боків. Це і є головний секрет, щоб кісточки не заважали насолоджуватися смаком. Підготувати так всі рибини.

Карасів замаринувати: посолити, поперчити, приправити — розтерти добре по тушках. Збризнути соком лимона. Викласти в миску, накрити, поставити на ніч у холодильник. Далі щедро змастити кожну рибину сметаною. Викласти в змащену олією форму. Всередину карасів покласти по 2 кружальця цибулі — вона надасть аромату й соковитості.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 35—40 хв. Карасі мають красиво підрум’янитися.