Прийнятою Урядом постановою «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» внесено зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Це дозволить зробити підтримку внутрішньо переміщених осіб ефективнішою та сфокусувати на тих, хто більше її потребує, переконані в Мінсоцполітики.

Зокрема, всім внутрішньо переміщеним особам, які отримують допомогу зараз, із 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено її виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні, у розмірах для осіб із інвалідністю та дітей — 3 тис. грн, для інших осіб — 2 тис. грн.

Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була в службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до раніше покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Важливо! Для продовження виплат ніяких додаткових дій громадянам учиняти не потрібно, вони продовжуватимуться автоматично.

Із 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення цієї постанови:

придбали новий транспортний засіб (із року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти в загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж ті, де ведуться активні (можливі) бойові дії, або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв.м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди його можна оскаржити до органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати.

Важливо! Постановою надано можливість отримувати допомогу ВПО, в яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало із задекларованим місцем проживання батьків (місцем, куди переїхали ВПО).

Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу ВПО, без особистого звернення до органу соцзахисту населення. Виплати допомоги здійснюватимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Мінсоцполітики також звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману до 1 серпня цього року допомогу.

До уваги ВПО, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня цього року. Призначається вона на 6 місяців, на сім’ю, та виплачуватиметься щомісячно одному з її членів із розрахунку на кожного члена сім’ї:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Для таких сімей допомога може бути призначена ще на один 6-місячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

люди, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але, нагадують у відомстві, допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член сім’ї здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем, про що зазначено вище.