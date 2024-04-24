Смородина — абсолютно невибаглива культура. Якість її врожаю залежить від сорту, погодних умов і, як виявилося, від насаджень, що ростуть по сусідству.

1. Поганими кандидатами на сусідство можна вважати порічки — червоні та білі. Уявіть, один чагарник захворів, услід за ним і всі інші, адже в них ті самі шкідники та хвороби.

2. Рослини, що полюбляють воду: слива, ірга, береза. Смородина страждатиме від нестачі вологи, що позначиться на якості врожаю.

3. Під забороною і хвойні, що мають спільні зі смородиною хвороби, одна з яких — іржа.