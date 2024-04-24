Приготували трохи більше пасок, і тепер це багатство підсихає? Вся випічка буде врятована!

1. Складіть паски у велику каструлю, додайте порізане на 4 частини яблуко та накрийте кришкою. Яблуко поступово віддаватиме свою вологу, й паски довше залишатимуться м’якими.

2. Якщо паски трохи підсохли, складіть їх у каструлю, накрийте вологим рушником і щільно закрийте кришкою.

3. Заморозьте свіжі паски, поклавши кожну в пакет. Зберігати можна до 6 місяців. Розморожувати в холодильнику (з вечора переклали з морозу в холодильник — і на ранок у вас немов щойно випечена паска). Щоб максимально її «освіжити», відправте розморожену паску на 10 хв. в духовку при 150 градусах.

4. Якщо паска вже підсохла, зробіть сухарики: наріжте на товсті смужки й відправте в духовку при 150 градусах на 15–20 хв. Самостійний десерт готовий! З них можна також приготувати основу для торта без випічки, запіканки або чізкейка.