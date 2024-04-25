Щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн встановлюють пенсіонерам із дати досягнення віку 70 років, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи, роз’яснюють у ПФУ.

Водночас компенсаційну виплату надають за умови, що після її встановлення щомісячний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за 2020 рік, — 10340,35 грн (постанова Кабміну від 24.02.2023 №168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році»).