Допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу:

50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

60 — від трьох до п’яти років;

70 — від п’яти до восьми років;

100 — понад вісім років.

Крім того, якщо працівник протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше 6 місяців, допомогу з тимчасової непрацездатності розраховують, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.