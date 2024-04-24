Допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу:
- 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
- 60 — від трьох до п’яти років;
- 70 — від п’яти до восьми років;
- 100 — понад вісім років.
Крім того, якщо працівник протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше 6 місяців, допомогу з тимчасової непрацездатності розраховують, виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачують страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.
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