Як відомо, члени сімей загиблих військових мають право на виплату одноразової грошової допомоги. А 29 березня набули чинності зміни в Законі №9226, згідно з якими відтепер військовий може самостійно визначити, хто з рідних у разі його загибелі зможе отримати цю виплату.

Також він може обрати розмір частки цих людей у відсотках, роз’яснюють у правозахисному центрі для військових «Принцип». Для цього військовий має скласти особисте розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги.

Яким має бути таке розпорядження:

письмовим;

у довільній формі;

засвідченим нотаріусом або командиром в/ч.

Його зберігають у ТЦК та СП за місцем реєстрації військовослужбовця або призову. У будь-який момент він може це розпорядження змінити або скасувати.

При цьому, незалежно від змісту розпорядження, право на ОГД все одно мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова/вдівець і непрацездатні батьки загиблого в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них, якщо військовий не робив особистого розпорядження.