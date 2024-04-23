Таку буженину варю два рази по 8 хвилин — за такого способу вона виходить соковитою, адже її просто неможливо пересушити, та просочується ароматним маринадом. Саме таку готую на Великдень.

1 кг ошийка (свинина)

Маринад:

2 л води

4 столові ложки солі

2 лаврові листки

4–5 горошин духмяного перцю

1 головка часнику

2 столові ложки майонезу

1 столова ложка готової гірчиці

10 горошин чорного перцю

0,5 чайної ложки гострого перцю

Часник нарізати пластинками. Змішати в каструлі всі складники для маринаду, залити водою. Викласти м’ясо в маринад. Довести все до кипіння. Варити 8 хв. Залишити м’ясо в маринаді на 6 год.

Знову поставити на вогонь, після закипання варити 8 хв. Залишити на 6 год. просочуватися маринадом (можна на ніч). Після дістати з маринаду, обсушити паперовим рушником, загорнути у фольгу. Покласти м’ясо в холодильник на 2 год., щоб добре охололо. Така буженина добре ріжеться тонкими шматочками.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.