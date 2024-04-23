Таку буженину варю два рази по 8 хвилин — за такого способу вона виходить соковитою, адже її просто неможливо пересушити, та просочується ароматним маринадом. Саме таку готую на Великдень.
- 1 кг ошийка (свинина)
Маринад:
- 2 л води
- 4 столові ложки солі
- 2 лаврові листки
- 4–5 горошин духмяного перцю
- 1 головка часнику
- 2 столові ложки майонезу
- 1 столова ложка готової гірчиці
- 10 горошин чорного перцю
- 0,5 чайної ложки гострого перцю
Часник нарізати пластинками. Змішати в каструлі всі складники для маринаду, залити водою. Викласти м’ясо в маринад. Довести все до кипіння. Варити 8 хв. Залишити м’ясо в маринаді на 6 год.
Знову поставити на вогонь, після закипання варити 8 хв. Залишити на 6 год. просочуватися маринадом (можна на ніч). Після дістати з маринаду, обсушити паперовим рушником, загорнути у фольгу. Покласти м’ясо в холодильник на 2 год., щоб добре охололо. Така буженина добре ріжеться тонкими шматочками.
Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.
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