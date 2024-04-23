Давайте розберемо основні причини, чому вона не плодоносить.

Більшості слив потрібні дерева-запилювачі. Якщо у вас на ділянці росте одне дерево і в сусідів немає слив, то врожаю не буде. Посадіть ще одну. Є сорти, в яких плодоношення починається на 6–8 рік. Можливо, ваше дерево ще надто молоде. Уважно вивчайте сортові характеристики саджанців, які маєте намір придбати. Сливи погано ростуть на кислих, важких ґрунтах. Якщо у вас такий ґрунт, то покладіть на дно посадкової ями дренаж і розкисліть ґрунт. Сливу дуже любить попелиця. Помітили шкідника — терміново позбавляйтесь. Нестача живлення. Підживіть сливу. На 10 л води знадобиться по 2 ст.л. сульфату калію та суперфосфату. Якщо дощова погода — просто розсипте добрива та розпушіть ґрунт. Навесні внесіть азотні добрива, а під час цвітіння — комплексні.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.