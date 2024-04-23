Хворобу, згадки про яку сягають 4 тисячоліття до нашої ери, можуть спричинити черепно-мозкова травма, інсульт, пухлина мозку, інфекційні захворювання центральної нервової системи, генетичні та неврологічні розлади, нагадують у МОЗ. Часто причина епілепсії невідома.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Епілепсія — це порушення активності мозку, при якому в групі клітин мозку можуть виникати надмірні електричні розряди та провокувати напади в людини. Найчастіше вони проявляються у короткочасному посмикуванні м’язів обличчя, рук чи ніг, людина може раптово впасти, втратити свідомість, тремтіти й здригатись.

Зазвичай напад триває не більше кількох хвилин і може супроводжуватись мимовільним сечовипусканням.

Допомога хворому під час нападу:

обережно опустіть людину на підлогу;

під голову покладіть щось м’яке, наприклад, одяг;

за можливості обережно поверніть людину на бік, так їй буде легше дихати;

зніміть з людини окуляри, якщо вони є;

не стримуйте її рухи, щоб випадково не травмувати;

не кладіть до рота будь-які предмети;

зафіксуйте час початку нападу;

залишайтесь із людиною, доки припиниться напад і відновиться її свідомість.

Викликайте «швидку», якщо людина травмувалася під час нападу, коли він триває понад 5 хв., чи невдовзі після першого виникає ще один.

Якщо такий напад відбувся у вас, обов’язково звертайтесь до свого сімейного лікаря, котрий за потреби направить до невролога або психіатра, щоб пройти обстеження та встановити діагноз.

Діагностика та лікування епілепсії є безоплатними, про що ми вже розповідали. Препарати для терапії можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою за програмою «Доступні ліки» за рецептом від невролога, психіатра чи сімейного лікаря.