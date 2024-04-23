Утративши зв’язок із близькою людиною під час воєнного стану, для її розшуку необхідно звернутися до правоохоронних органів. У Безоплатній правничій допомозі детально розповідають про способи звернення для розшуку та особливості розшуку людей, які зникли за особливих обставин, про права їх родичів.

У чому різниця між зниклою безвісти особою та особою, яка зникла безвісти за особливих обставин?

Зникла безвісти особа — це та, стосовно якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заявником заяви про розшук.

Зниклою безвісти за особливих обставин вважають людину, яка зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, і з нею через це немає зв’язку.

ПРАВА БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ТА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на:

отримання достовірної інформації про хід і результати проведення її розшуку;

отримання достовірних відомостей про місце перебування особи (якщо таке стане відоме), чи обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме);

соціальний захист.

КУДИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ

Заяву про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, подають до відповідного територіального органу Нацполіції України, або зателефонувавши за номером 102.

Також можна надіслати лист на електронну пошту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200-18-67 або 0 800 212 151.

ХТО МОЖЕ ЇЇ ПОДАТИ

Заява може бути подана:

родичем такої особи;

представником військового формування;

органом державної влади, органом місцевого самоврядування;

громадським об’єднанням;

будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Заяву про розшук особи також може бути подано Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі — Уповноважений), якщо вищезазначені особи звернулися до нього з повідомленням про зникнення особи.

ОСОБЛИВОСТІ

У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Нацполіція зобов’язана інформувати Уповноваженого протягом трьох днів із моменту отримання такої інформації або заяви.

Відомості, зазначені в заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, протягом 24 годин після отримання Уповноваженим від Нацполіції інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.

ПРИПИНЕННЯ РОЗШУКУ

Він припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів і членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї. Про припинення розшуку невідкладно робиться відмітка в Реєстрі.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.

Із запитаннями можна звернутися за посиланням: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

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