Щоб приготувати подібну паску, я беру ряжанку з пряженим молоком і готую сир власноруч — це трохи довше, але ж при цьому смак буде ніжнішим і вишуканішим. А солона карамель чудово прикрашає паску та збалансовує смаки.

Для паски:

2 л пряженого молока

2 л ряжанки

1 лимон

100 г цукрової пудри

100 г вершкового масла

100 г суміші цукатів, в’яленої журавлини та кураги

20 г ванільного цукру

20 г мигдалевих пластівців (для оформлення)

Для солоної карамелі:

85 г цукру

1 столова ложка рідкого меду

80 мл вершків (33%)

50 г вершкового масла

0,5 чайної ложки рожевої морської солі (за бажання)

У великій каструлі з’єднайте молоко та ряжанку. Прогрійте суміш майже до кипіння, постійно перемішуючи. Додайте сік одного лимона, розмішайте, щоб суміш згорнулася. Зніміть з вогню, дайте трішки охолонути та відкиньте на сито, застелене 4 шарами марлі. Дайте сироватці стекти та відіжміть сир якомога щільніше. Можна навіть поставити на сито банку з водою.

Перекладіть сир у миску та додайте розм’якшене масло, цукрову пудру, ванільний цукор і цукати. Ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Форму для паски (сито, друшляк) застеліть марлею в декілька шарів і перекладіть у неї «тісто», добре ущільнюючи. Накрийте марлею та тарілкою, на яку поставте банку з водою, щоб створити навантаження на масу. Поставте в холодильник мінімум на 4 год.

Для солоної карамелі в сотейник насипте цукор і додайте мед. На тихому вогні дайте цукру повністю розійтися до стану карамелі. Тонкою цівкою введіть вершки, постійно помішуючи віночком. Спочатку карамель може збитися в грудочки, але зрештою вони всі розійдуться. Зніміть карамель з вогню та додайте вершкове масло й морську сіль. Залиште трішки охолонути та загуснути.

Перед подачею полийте паску солоною карамеллю та прикрасьте мигдалевими пластівцями.

Більше рецептів пасок знайдете на сайті klopotenko.com