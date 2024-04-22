У мене є великий кущ морозника. Це неймовірна квітка, яка зацвітає навіть раніше за первоцвіти — коли ще лежить сніг. Вона зараз дуже популярна серед квітникарок, тож хочу поділити свій кущ і роздати подругам. Прошу вашої поради, коли краще розділити мій морозник.

Євгенія КРУПСЬКА. Харківська обл.

Шановна пані Євгеніє, ви дуже вчасно поставили своє запитання. Адже ділити кущі морозника (гелеборуса, зимівника) потрібно саме після того, як вони відцвітуть. Зробити це дуже легко. Ділять лише ті кущі, яким вже виповнилось 5 років. Кореневище розділяють на 3–4 частини. Оскільки вони дуже крихкі, то працюють обережно. Місця зрізів присипають порошком деревного вугілля. Посадкову яму роблять завглибшки близько 30 см. Не завадить покласти сюди листовий перегній чи компост. Кореневу шийку не заглиблюють, бо це може загальмувати цвітіння. Землю злегка ущільнюють руками, поливають і мульчують компостом або перегноєм. Будьте готові до того, що наступного року молоді діленки ще не зацвітуть.

ІЗ НАСІННЯ

До речі, досить просто розмножити морозник і з насіння. Щоправда, зацвітуть такі рослини лише роки за чотири, та й материнські ознаки сіянцям не передадуться, але так навіть цікавіше. До того ж отримаєте посадковий матеріал безкоштовно, адже коштує кущик в середньому від 150 грн. Висівають лише свіже насіння, бо швидко втрачає схожість. Для пророщування використовують пухкий вологий ґрунт. Насіння заглиблюють не більше, ніж на 1,5 см. Перші сходи з’являться лише наступного року.

ОБИРАЄМО МІСЦЕ

Земля для морозника повинна бути пухка, дренована, родюча, з нейтральною кислотністю. На глинистих ділянках додають пісок і компост. Можна висаджувати морозник між деревами та кущами. По-перше, це лісова рослина, яка не боїться затінку, а по-друге, коли цвіте морозник, на деревах ще немає листя.

Радимо висаджувати морозники групами, залишаючи відстань між рослинами щонайменше 30 см. На сьогодні існує величезна кількість сортів, навіть махрові. На одному місці ростуть 10 і більше років. Пересадку не люблять. Також можна висадити їх у квітнику поміж інших квітів, які підхоплять естафету цвітіння після морозника.

Важливо! Морозник — рослина отруйна, тож працюють із нею в рукавичках.

Катерина ОКУНЬ.