Днями мені в спеку довелося проїхатися в міжміському автобусі в одній футболці та спортивних штанях. Вікна та люк у транспорті були відчинені й мене, як кажуть, «продуло». В результаті вже кілька днів турбує сильний біль у попереку, правому стегні та нозі (ззаду), а також постійне поколювання в цій кінцівці. Звернувся до сімейного лікаря, вона рекомендує зробити МРТ, але я живу в селищі, і це мало реально. Тому прошу опублікувати консультацію лікаря на сторінках газети: для якої хвороби характерні ці симптоми і як можна полегшити мій стан?

Михайло Васильович, пенсіонер. с. Кринички Дніпропетровської обл.

На запитання читача відповідає лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК.

— Перелічені вами симптоми характерні для ішіасу — запалення або защемлення сідничного нерва, а також корінців, що його утворюють. Цей неврологічний синдром зазвичай супроводжується пекучим болем із прострілами в районі попереку, зовнішньої поверхні сідниці, стегна, гомілки й навіть стопи. Інші назви патології — ішіалгія, невралгія сідничного нерва.

Поширення больових відчуттів від спини до кінчиків пальців на нозі пов’язане з тим, що сідничний нерв — найбільший і найдовший нервовий стовбур у нашому організмі. Він охоплює більшу частину тіла: від попереково-крижового відділу хребта проходить до сідниці, потім по задній поверхні стегна — до нижньої частини ноги і фаланг пальців. Найменше подразнення в одній частині нерва призводить до болю по всій його ділянці. За відсутності своєчасного лікування ішіасу поступово втрачається чутливість і рухливість нижніх кінцівок.

Переважно від захворювання страждають пацієнти зрілого віку, чоловіки — частіше за жінок.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

Найчастіше ішіас виникає в результаті дегенеративно-дистрофічних змін хребта в ділянці крижів і попереку, спричинених остеохондрозом, спондилоартрозом, протрузією або грижею міжхребцевого диска, остеофітами — кістковими наростами на хребцях, що стискають навколишні тканини. Також запалення сідничного нерва може розвинутися внаслідок травми, вікового звуження спинномозкового каналу, спазму тазових м’язів, зміщення поперекових хребців, пухлини в ділянці попереку. Додаткові фактори ризику: наявність зайвої ваги, сидяча робота, часті переохолодження, значні фізичні навантаження, сон на незручному ліжку (надто м’якому або жорсткому), зловживання алкоголем.

Спровокувати проблеми із сідничним нервом здатні й такі хронічні захворювання, як цукровий діабет, подагра, ревматоїдний артрит.

Часто каталізатором ішіасу виступає сукупність кількох факторів. Наприклад, у вашому випадку це можуть бути вікові зміни хребта та вплив протягу під час поїздки.

ІНОДІ ВИННА ПСИХОСОМАТИКА

В окрему групу причин виникнення ішіасу виділяють психосоматичні фактори: іноді невралгія сідничного нерва може розвинутися на тлі надмірної психоемоційної напруги, сильного стресу, хронічної втоми, страху чи фобії.

ПРОЯВИ

Прояви ішіалгії залежать від ступеня ураження сідничного нерва. До основних симптомів захворювання належать:

біль, зазвичай односторонній, локалізований у будь-якій ділянці тіла вздовж проходження нерва, що посилюється при напрузі м’язів: ходьбі, нахилах, кашлі або чханні;

втрата чутливості та оніміння ноги по ходу нервового волокна; відчуття поколювання, печіння, «мурашок» у стопі та пальцях ноги; також може турбувати слабкість нижніх кінцівок, утруднення при згинанні колін;

підвищена температура тіла, надмірна пітливість, набряки, загальна м’язова слабкість і обмеження рухливості;

тяжкі прояви хвороби, які зустрічаються рідше, це — параліч м’язів ноги та порушення функції внутрішніх органів: кишківника й сечового міхура, що призводить до нетримання сечі та калу.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

При підозрі на ішіас потрібна консультація невролога, вертебролога, травматолога чи нейрохірурга. Окрім опитування та огляду пацієнта, лікар проводить рефлексологічні тести й за необхідності призначає додаткові обстеження. Це може бути УЗД, рентгенографія, комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія, електроміографія. За їхньою допомогою визначають ступінь ураження нервових корінців і масштаб запалення.

Лікування ішіалгії залежить від вираженості симптомів, його основу при неускладнених випадках захворювання становить медикаментозна терапія та фізіопроцедури. Для зниження запалення, больового синдрому та напруги м’язів призначають знеболювальні та протизапальні препарати загальної та місцевої дії, вітаміни групи В, спазмолітики та міорелаксанти, іноді — ін’єкції глюкокортикостероїдів.

Найпоширеніші фізіотерапевтичні процедури: УВЧ, електрофорез, лікування лазером, теплом, озоном, грязями. У період ремісії пацієнту показаний курс масажу та заняття лікувальною фізкультурою.

Хірургічне втручання при ішіасі застосовують нечасто.

ШВИДКА ДОПОМОГА І ПРОФІЛАКТИКА

Якщо у вас зараз немає можливості потрапити на прийом до фахівця, для усунення болю та запалення приймайте препарати з групи НПЗЗ (конкретні назви вам підкаже фармацевт в аптеці), зовнішньо використовуйте зігрівальний знеболювальний гель і мінімізуйте фізичне навантаження. Якщо за тиждень симптоми не зникнуть — наполегливо раджу звернутися до лікаря.

Для профілактики виникнення ішіасу:

уникайте травм спини, різких рухів і поштовхів, переохолодження та підняття важких предметів;

контролюйте масу тіла;

відмовтеся від шкідливих звичок;

спіть на ортопедичному матраці та подушці;

чергуйте кожні 30–40 хв. сидячої роботи з п’ятихвилинною розминкою;

опануйте та регулярно виконуйте комплекс вправ на зміцнення й розтяжку м’язів спини та ніг;

стежте за поставою як під час ходьби, так і сидячи.

Ірина КАДЧЕНКО.