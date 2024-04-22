На сайті Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України (RD4U), оголошено щодо відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, спричинених російською агресією, інформує Мінреінтеграції.

Реєстр збитків є єдиним міжнародним інструментом для фіксації шкоди, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. А також — першим компонентом компенсаційного механізму, метою якого є забезпечення репарацій для постраждалих від війни.

Реєстр прийматиме заяви від людей, бізнесу та держави Україна стосовно понад 40 категорій шкоди.

Зокрема, з 2 квітня розпочато прийом заяв в одній категорії — пошкодження або знищення житлової нерухомості.

Із перших днів можливість подання заяв до Реєстру матимуть ті, хто звертався із заявою про пошкоджене чи знищене майно за програмою «єВідновлення», зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна й отримав Акт огляду від місцевої влади. Але вже за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла, в тому числі й на тимчасово окупованих територіях.

Інші категорії будуть запущені протягом року. Категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заяв, пов’язаних із пошкодженням або руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури України, відкриють через кілька місяців.

Подати заяву до Реєстру можна через мобільний застосунок «Дія». Докладніше з порядком подачі заяв можна ознайомитися за посиланням: https://rd4u.coe.int/uk/claims-and-process