Якщо на виноградних кущах утворюються щільні грона, я їх проріджую. Адже між ягодами накопичується волога, самі ягоди формуються досить дрібні, вони не провітрюються, розтріскуються, загнивають, стають вразливими до хвороб, а ті, що всередині грона, довго достигають.

Натомість якщо проріджувати, можна виростити досить щільні, красиві, непошкоджені грона з великими ягодами. Крім того, збільшиться інтенсивність забарвлення, прискориться достигання, поліпшиться смак. Видаляю ягоди за допомогою гострих ножиць або пінцета. Іноді ще обрізую верхівки грон. Проріджую, коли ягоди ще не досягли максимального розміру. У найбільш загущених місцях видаляю до 25–30 відсотків ягід.

Причиною переущільнення зазвичай буває дуже коротке обрізування, яке не відповідає сорту чи силі росту куща. На майбутнє обрізування роблять довшим. Також це може бути особливістю сорту.

Іноді виникає потреба прорідити також листя біля грон. Так роблю, щоб отримували достатньо світла та добре провітрювались, а також швидше достигали. Зазвичай проріджую листя за 15–20 днів до повного достигання ягід. При цьому варто пам’ятати, що надмірне видалення листя спричиняє затримку в достиганні ягід і знижує їхню якість.

Важливо також видаляти пасинки — тоді ягоди отримуватимуть більше поживних речовин і вологи, а також раніше достигнуть.

Максим БІЛОУС. Київська обл.