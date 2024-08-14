Чоловік потрапив в лікарню з інсультом, більше двох тижнів перебуває там. Чи можемо ми отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі, якщо лікарня, де перебуває чоловік, має договір із НСЗУ?

Валентина Петрівна.

Так, кошти можна відшкодувати, стверджують у Національній службі здоров’я України. Якщо лікування покривається Програмою медичних гарантій і пацієнт насправді перебував у стаціонарі лікарні, яка має договір із НСЗУ за відповідним пакетом. У таких закладах лікування за пацієнта оплачує НСЗУ. Якщо з нього взяли кошти за послуги, які вже сплатила НСЗУ, він може їх повернути.

Довідково. За кожним пакетом Програми медичних гарантій передбачений перелік послуг, які надавач зобов’язаний надати пацієнтам безоплатно. Це можуть бути як пакети стаціонарної допомоги, так і інші, наприклад, лікування онкології, допомога при інсульті чи інфаркті тощо.

Заклад зобов’язаний забезпечити пацієнта ліками з Національного переліку основних лікарських засобів, а також тими, які постачають централізовано через Медичні закупівлі України. Переглянути ліки з Нацпереліку можна за посиланням: https://cutt.ly/7wXyKzlK

Якщо під час стаціонарного лікування доводиться за власний кошт купувати ліки, зверніться за роз’ясненням до керівника медичного закладу. Якщо питання не вдається вирішити, залиште скаргу, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або надішліть лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua. Також скаргу можна надіслати листом на пошту за адресою: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

Детальніше про подання скарги: https://cutt.ly/zwkEAEpk

Додайте до листів якомога більше підтверджень неправомірного вимагання коштів за лікування або ліки. Це можуть бути чеки, аудіо- чи відеозаписи. Вкажіть назву закладу та імена медпрацівників, які вимагали кошти.

НСЗУ звернеться до закладу з вимогою повернути кошти. Якщо головний лікар не поновлює права пацієнта або не повертає кошти, НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів.

Зауважте, що в НСЗУ настійливо закликають надавати достовірну інформацію.