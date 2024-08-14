Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запустила другу фазу Програми підтримки економічної стійкості України, що має на меті сприяти розвитку мікропідприємництва для внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від війни, інформують у Мінреінтеграції.

Понад 100 тис. грн на розвиток власної справи можуть отримати ВПО у двох прифронтових областях. Узяти участь у програмі можуть ВПО, які перебувають у Дніпропетровській і Донецькій областях (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності).

Середній розмір фінансової допомоги в межах цієї програми становить 2600 доларів США.

Відбір учасників здійснюватимуть на конкурсній основі. Подати заявку та ознайомитись із критеріями можна на сайті організації (https://uerp.mercycorps.org/page/NWaZmOPQ).

За додатковою інформацією щодо участі у програмі звертайтеся з 9 до 17 год. за номером: 0 800 332 590.