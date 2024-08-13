Раніше перерослі огірки викидала. На закрутку вони не підходять, все-таки дрібні мариновані смачніші. На салат теж не подобається використовувати: шкірка тверда, насіння велике — не дуже апетитно.

А кілька років тому трапився цікавий рецепт ікри з перерослих огірків. На зиму зробила кілька баночок (на пробу, так би мовити) — і всім дуже сподобалося.

2,5 кг огірків

500 г помідорів

500 г солодкого перцю

500 г моркви

500 г цибулі

10–12 великих зубчиків часнику

3 маленькі гострі перчини

2 столові ложки солі

3 столові ложки цукру

6 столових ложок томатної пасти

4 столові ложки оцту (9%)

0,5 склянки олії

У великій товстостінній каструлі розігріваю олію. Закладаю нарізану дрібними кубиками цибулю, смажу до золотавості. Додаю крупно натерту моркву, смажу 2–3 хв. Викладаю нарізаний кубиками солодкий перець, обсмажую 2–3 хв. Томати подрібнюю на пюре, виливаю до овочів, тушкую разом 7 хв. Огірки крупно натираю (дуже грубу шкірку краще зняти). Викладаю огірки до овочів. Всипаю сіль, цукор, додаю томатну пасту та гострий перець (цілі стручки). Тушкую овочі 30 хв. на малому вогні. Видаляю гострий перець. Додаю дрібно нарізаний часник. Вливаю оцет. Тушкую ще 5 хв. Одразу викладаю в стерилізовані банки, закриваю під ключ. Банки перевертаю, укутую. Зберігати краще в коморі.

З цієї кількості виходить 5 банок по 720 мл і одна 0,5 л.

Надія РИБАК. м. Вінниця.