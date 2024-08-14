Італійський соус гремолата часто використовують для заправки салатів, маринування м’яса та риби, а також як приправу до спагеті чи піци. Цей соус надає стравам особливого смаку й аромату, роблячи більш вишуканими та апетитними.

1 великий пучок петрушки

1 лимон

3–4 зубчики часнику

3–4 столові ложки оливкової олії

сіль

чорний мелений перець

Зі стебел петрушки обірвати листочки (стебла не знадобляться, бо надто грубі). Листочки дуже дрібно посікти ножем. Часник також посікти (вичавлювати не треба, бо пустить сік і переб’є інші аромати). Зняти цедру з лимона. Вичавити з половинки цитруса сік. Змішати цедру, часник, петрушку та сік. Посолити приправу і додати чорний мелений перець — все за смаком. Перець краще розмолоти у ступці з горошин — буде ароматнішим. Влити олію, перемішати всі інгредієнти. За смаком можна відрегулювати кислотність, додавши лимонний сік. Приправа не має бути занадто рідкою.