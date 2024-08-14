Італійський соус гремолата часто використовують для заправки салатів, маринування м’яса та риби, а також як приправу до спагеті чи піци. Цей соус надає стравам особливого смаку й аромату, роблячи більш вишуканими та апетитними.
- 1 великий пучок петрушки
- 1 лимон
- 3–4 зубчики часнику
- 3–4 столові ложки оливкової олії
- сіль
- чорний мелений перець
Зі стебел петрушки обірвати листочки (стебла не знадобляться, бо надто грубі). Листочки дуже дрібно посікти ножем. Часник також посікти (вичавлювати не треба, бо пустить сік і переб’є інші аромати). Зняти цедру з лимона. Вичавити з половинки цитруса сік. Змішати цедру, часник, петрушку та сік. Посолити приправу і додати чорний мелений перець — все за смаком. Перець краще розмолоти у ступці з горошин — буде ароматнішим. Влити олію, перемішати всі інгредієнти. За смаком можна відрегулювати кислотність, додавши лимонний сік. Приправа не має бути занадто рідкою.
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