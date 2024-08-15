Ви хочете подати заву на призначення пенсії дистанційно, але не маєте можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), щоб зробити це? Відтепер на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою «Дія.Підпису», повідомляють у відомстві.

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку «Дія», активувати «Дія.Підпис» і заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Важливо! Враховуйте вимоги до скан-копій:

виготовляються з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

У ПФУ пропонують покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/.

У правому верхньому куті натисніть кнопку «Вхід»і оберіть опцію увійти до системи через «Дія.Підпис». У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Отримати код для входу». Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія». Для цього увійдіть у додаток «Дія» на смартфоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом. На смартфоні натисніть кнопку «Підтвердити». Активуйте «Дія.Підпис», пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення. Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками смартфона, та натисніть «Далі». Уведіть на смартфоні п’ятизначний код для накладання «Дія.Підпис». Якщо використовуєте «Дія.Підпис» уперше, то його необхідно запам’ятати. Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через «Дія.Підпис» для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено і на екрані смартфона з’явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет буде виконано автоматично. Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі «Щодо пенсійного забезпечення»оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Оберіть вид пенсії(наприклад, «Пенсія за вислугу років»). Дайте відповіді на запитання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення. Прикріпіть скан-копії необхідних документів, що підготовлені згідно з визначеними вимогами, та натисніть кнопку «Сформувати заяву». Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою «Дія.Підпису» та відправте до ПФУ, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

Важливо! Із результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».