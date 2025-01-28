Перед настанням сезону садово-городніх робіт багато читаю про те, як пророщувати насіння перед посівом. Ватні диски, марля, блюдця з водою… Я ж маю свій, перевірений спосіб: насіння огірків, кабачків і динь пророщую в… тирсі.

Вона створює комфортні умови для проростання насіння та подальшої пересадки сіянців у ґрунт. Адже завдяки невеликій масі тирси та її пухкості навіть найменші корінці легко виймаються з субстрату, не травмуючись. Крім того, тирса добре вбирає вологу, поступово віддаючи її кореням. А ще збагачує насіння корисними речовинами зі свого складу.

Техніка пророщування дуже проста: беру глибоку ємність, заповнюю тирсою та заливаю окропом. Це потрібно для того, щоб знезаразити тирсу. Далі відтискаю цю масу, щоб не було зайвої води. Коли охолоне, розподіляю шаром близько 4–6 см і рівномірно розкладаю по поверхні насіння. Зверху злегка присипаю тирсою шаром близько 2 см, накриваю ємність кришкою або плівкою і ставлю в тепле місце. Паростки з’являться вже незабаром. Пророщую гарбузові в тирсі до сім’ядоль, після чого висаджую у ґрунт.

Надія СІВАК. Черкаська обл.