Адже це — фільтр людського організму, який також потребує очищення, а почасти й лікування.

Вітамінний відвар (5–7 ягід шипшини на 0,5 л води) — від загальних захворювань печінки, при незначних порушеннях її функції. Робіть перерви у вживанні. Консультуйтеся в лікаря!

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Буде добре печінці, коли взяти за правило вранці натщесерце випити малими ковтками склянку (150–200 мл) теплої джерельної води. Можна додати половину чайної ложки меду.

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Поліпшують роботу печінки, сприяють утворенню та відтоку жовчі ягоди чорноплідної горобини. Денна норма споживання — 75–100 г.

Пити тричі на день по 50 мл свіжого їх соку.

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При цирозі

2 ст.л. насіння розторопші плямистої залити 200 мл теплої води. Довести до кипіння і кип’ятити, допоки залишиться 100 мл води. Настояти 2 год. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. через кожну годину (12–15 разів на день).

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Гепатити, застої жовчі

3 ч.л. сушеної подрібненої трави звіробою настояти у 200 мл окропу протягом 30 хв. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 3 рази (за 20 хв. до їди).

Траву звіробою залити горілкою (100 г сировини на 0,5 л). Настояти 14 днів у сонячному місці. Процідити. Пити по 25 мл 4 рази на день за 10 хв. до їди. Не зловживати!

У перервах між вживанням їжі пити настій трави полину гіркого. Готують із розрахунку — 2 ст.л. подрібненої сировини на 200 мл окропу. Це — денна норма. У процесі лікування робіть перерву. Наприклад, 5 днів вживаємо, 2 дні перерви.

Тричі на день за 30 хв. до їди вживати по половині чайної ложки перетертих на порошок плодів коріандру.

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Жовтяниця

Пити свіжі соки з моркви, огірків, апельсинів, лимонів. Їсти багато овочів (тільки варених), суниці; на день споживати 50 мл соку або 75 г самої квашеної капусти.

Столову ложку суміші листя копитняка і квітів цмину піскового (беруть порівну) залити 200 мл окропу. Настояти 30 хв. під кришкою Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 20 хв. до їди.

Столову ложку цибулин зірочок жовтих (збирають весною) залити 300 мл окропу. Варити 10 хв. Настояти годину під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Не зловживати! Рослина належить до отруйних.

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Знайте, що печінка не любить гострих, кислих, солоних страв, алкоголю!

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Очищення

Столову ложку кукурудзяних приймочок залити 0,5 л теплої води. Довести до кипіння і варити 5–6 хв. Відвар перелити в термос. Настояти мінімум 2 год. Процідити. Теплий відвар випити протягом дня за 5–6 разів.

Тарас ЛЕХМАН.