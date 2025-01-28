Ароматний вологий кекс із журавлиною та апельсиновою глазур’ю.
На форму 20х11 см
Тісто:
- 240 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- чверть чайної ложки солі
- 60 мл молока
- цедра 1 апельсина
- 60 мл апельсинового соку
- 100 г вершкового масла
- 150 г цукру
- 2 яйця
- дрібка ваніліну
- 150 г журавлини
Глазур:
- 1 склянка цукрової пудри
- 2–3 столові ложки апельсинового соку
- цедра апельсина
Духовку розігріти до 180 градусів. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. М’яке масло збити на світлу масу. Додати більшу частину тертої цедри, всипати цукор, ваніль і сіль. Збити до пишності. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного. Борошно змішати з розпушувачем. Всипати половину борошняної суміші, перемішати. Влити молоко, трохи збити. Всипати борошно. Додати журавлину, притрушену борошном, перемішати. Викласти тісто у форму, вистелену пергаментом.
Випікати кекс при 180 градусах 1 год. 15 хв., до готовності. Час випікання та температура залежать від особливостей духовки. Дати кексу охолонути у формі.
Для глазурі розтерти пудру, цедру з соком апельсина, потроху його підливаючи. Глазур має бути тягучою. Полити кекс, дати застигнути глазурі.
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