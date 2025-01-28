Ароматний вологий кекс із журавлиною та апельсиновою глазур’ю.

На форму 20х11 см

Тісто:

240 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

чверть чайної ложки солі

60 мл молока

цедра 1 апельсина

60 мл апельсинового соку

100 г вершкового масла

150 г цукру

2 яйця

дрібка ваніліну

150 г журавлини

Глазур:

1 склянка цукрової пудри

2–3 столові ложки апельсинового соку

цедра апельсина

Духовку розігріти до 180 градусів. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. М’яке масло збити на світлу масу. Додати більшу частину тертої цедри, всипати цукор, ваніль і сіль. Збити до пишності. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного. Борошно змішати з розпушувачем. Всипати половину борошняної суміші, перемішати. Влити молоко, трохи збити. Всипати борошно. Додати журавлину, притрушену борошном, перемішати. Викласти тісто у форму, вистелену пергаментом.

Випікати кекс при 180 градусах 1 год. 15 хв., до готовності. Час випікання та температура залежать від особливостей духовки. Дати кексу охолонути у формі.

Для глазурі розтерти пудру, цедру з соком апельсина, потроху його підливаючи. Глазур має бути тягучою. Полити кекс, дати застигнути глазурі.