Хочу звільнитися з роботи, оскільки вже оформляю пенсію. Але, як з’ясувалося, я дещо «перебрала» з відпусткою минулого року. Підкажіть, чи маю повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в рахунок якого вже одержала відпустку?

Надія. Одеська обл.

Статтею 127 КЗпП України передбачено, що відрахування із заробітної плати працівника для покриття його заборгованості підприємству, установі й організації, де він працює, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, в тому числі при звільненні до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки, роз’яснюють у Держпраці. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених у пунктах 3, 5, 6 ст.36 і пунктах 1, 2 і 5 ст.40 цього Кодексу, а також при направленні на навчання та в зв’язку з переходом на пенсію.