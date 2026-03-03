На товари нараховуватимуть дві категорії кешбеку — базовий 5 відсотків і підвищений 15 відсотків.

Що передбачає оновлена модель програми

15 відсотків нараховуватимуть за купівлю товарів українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35 відсотків,інформують у Мінекономіки. Це здебільшого непродовольчі товари: косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, одяг, взуття тощо. А також деякі продукти харчування, такі як тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5 відсотків — на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику низька. Це, зокрема: солодощі, безалкогольні напої, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба, бакалія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), аптечні товари, товари для саду та городу, соуси та приправи, хліб і свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія.

Оновлення відбуватиметься автоматично. Всі нарахування на картку «Національний кешбек» працюватимуть без додаткових налаштувань.