При вирощуванні у воді цибулі на перо вода швидко набуває неприємного гнилісного запаху. Це відбувається через гниття органіки. Щоб вода довше залишалася чистою, потрібно зробити ось що.

Передусім води має торкатися тільки коріння, а не денце цибулини. Для цього використовуйте ємності з вузьким горлечком.

Киньте у воду 1–2 подрібнені таблетки звичайного активованого вугілля.

Це природний абсорбент, який вбирає токсини та продукти розпаду, перешкоджаючи розвитку гнильних бактерій. Вода залишатиметься прозорою набагато довше. З цією ж метою можна додати трохи перекису водню — ст.л. 3-відсоткового перекису на 1 л води. Не перевищуйте дозування!

Раз на кілька днів повністю міняйте воду або доливайте свіжу.

Перш ніж ставити цибулину у воду, зніміть верхнє лушпиння.

Обережно зріжте верхівку цибулини, приблизно 0,5 см, це прискорить ріст пера.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.