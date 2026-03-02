При вирощуванні у воді цибулі на перо вода швидко набуває неприємного гнилісного запаху. Це відбувається через гниття органіки. Щоб вода довше залишалася чистою, потрібно зробити ось що.
Передусім води має торкатися тільки коріння, а не денце цибулини. Для цього використовуйте ємності з вузьким горлечком.
Киньте у воду 1–2 подрібнені таблетки звичайного активованого вугілля.
Це природний абсорбент, який вбирає токсини та продукти розпаду, перешкоджаючи розвитку гнильних бактерій. Вода залишатиметься прозорою набагато довше. З цією ж метою можна додати трохи перекису водню — ст.л. 3-відсоткового перекису на 1 л води. Не перевищуйте дозування!
Раз на кілька днів повністю міняйте воду або доливайте свіжу.
Перш ніж ставити цибулину у воду, зніміть верхнє лушпиння.
Обережно зріжте верхівку цибулини, приблизно 0,5 см, це прискорить ріст пера.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
