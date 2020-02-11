Кабачки вирощую з розсади, аби мати ранній урожай, коли в інших вони ще тільки зав’язуються. Крім того, висіваю зовсім мало насіння — саме стільки, щоб поласувати молодими ніжними плодами до початку сезону. Сорти для отримання ранньої продукції вибираю найбільш ранні.

Ґрунтосуміш беру у пропорції: 50% торфу, 20 — дернової землі, 20 — перегною та 10% — тирси. Насіння готую популярним способом: 5—6 год. витримую за температури 50—60 градусів. Потім пророщую 21 добу у вологому полотняному мішечку. Перед посівом проросле або набубнявіле насіння треба ще й загартувати, помістивши на 1—2 доби в приміщення з температурою 0—2 градуси. Одразу висіваю в окремі ємкості 10×10 см на глибину 3—4 см. «Окреме житло» для кожної насінини дуже важливе, бо кабачки погано переносять пересадку? Пікіровка їм не потрібна. Якщо насіння висівати не пророщеним, то в один горщик його кладуть «із запасом» — по 2—3 насінини. Надалі залишають найсильніший сіянець, решту видаляють.

До появи сходів температура в приміщенні повинна бути не нижча 20—22 градусів (краще 25—27). Потім, щоб розсада не витягувалась, температуру на 5—6 днів треба знизити до 13—15 градусів уночі і 15—18 — удень. А потім знову підвищити. Поливати розсаду слід регулярно, в міру легкого підсихання верхнього шару ґрунту, лише теплою водою (не холоднішою 25 градусів). Треба провести 2 підживлення комплексними мінеральними добривами. Перше — через 8—10 днів після появи сходів, друге — через 8—10 днів після першого. Це може бути також органіка — коров’як (1:8) або пташиний послід (1:10). Кабачки не переносять добрива з хлором.

У ґрунт висаджую 30-денну розсаду. Перед висадкою кілька днів загартовую її. Пересаджую з грудкою землі, щоб не пошкодити кореневу систему, заглиблюючи до сім’ядоль.

Насіння кабачків зберігає схожість 5—7 років, але свіже для посіву краще не брати, бо з нього виростають потужні рослини з безліччю чоловічих квіток. Насіння гарбузових заготовляю сама, бо в продажу часто трапляється свіже.

Юлія САДОВНІЧЕНКО. смт Тульчин Вінницької обл.