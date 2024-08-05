Такі легкі курячі котлетки смакують не лише теплими, а й у холодному вигляді. Дуже ніжні, ароматні та соковиті.

600 г курячого філе

400 г кабачків

1 невелика цибулина

1 невелика морквина

2 зубчики часнику

70 г вівсяних пластівців

невеликий пучечок петрушки

олія

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

панірувальні сухарі

Кабачки (можна зі шкірочкою) середньо натерти, додати чверть чайної ложки солі, перемішати, залишити на столі, щоб пустили сік. Зайву рідину віджати.

Цибулину нарізати дрібними кубиками, морквину середньо натерти. Обсмажити до золотавості цибулю. Додати моркву, тушкувати разом до м’якості, дати охолонути.

Курку нарізати дуже дрібними кубиками. Зелень посікти, вичавити часник. Викласти в миску філе, обсмажені овочі, кабачок, петрушку, часник, посолити, поперчити. Вівсяні пластівці подрібнити на м’ясорубці, додати до фаршу. Залишити на 15 хв., щоб набухли. Пластівці заберуть зайву вологу з фаршу, також завдяки їм котлети добре триматимуть форму.

Вологими руками сформувати котлети, запанірувати в сухарях. Смажити до рум’яності з обох боків. Перекласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.