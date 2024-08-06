Окупанти погрожують конфіскувати майно українців, котрі покинули тимчасово окуповані території, та заселити туди інших людей.

Якщо вам відомо про факти незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, у Мінреінтеграції просять повідомляти про це правоохоронні органи України:

0 800 500 202 — Національна поліція;

0 800 501 482 або (044) 293-89-99 — СБУ;

або на гарячу лінію Міністерства — 1548.

Крім того, можна проконсультуватися з приводу порушеного питання із юристом системи «Безоплатна правова допомога»:

із мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України за номером: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);

зв’язатися через чат-бот у Telegram https://legalaid.gov.ua/telegram_call/;

для дзвінків із-за кордону +38 (044) 363-10-41 (вартість дзвінка — згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).

У Мінреінтеграції також нагадують, що будь-які дії, документи та вимоги окупаційної влади є незаконними та не мають жодних юридичних наслідків.

Причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ у майбутньому будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А також відшкодовуватимуть збитки законним власникам майна.