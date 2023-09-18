У Біблії є історія про вавилонського царя Навуходоносора, що втрачає спокій від таємничого сну, шукаючи по всьому царству тлумача, який пояснив би значення цього сну. Та через недовіру до майбутнього тлумача попереджає: мудрець має не лише розтлумачити сон, але й розповісти, що наснилося цареві, — інакше на всіх вавилонських мудреців чекає смерть…

Прохаючи відкрити таємницю царського сну, за молитвами до Господа пророк Даниїл разом із трьома своїми товаришами отримує Його відповідь у нічному видінні. Пішовши до царя, Даниїл розтлумачує: цей сон — майбутнє поки що величної вавилонської імперії, яка скоро впаде через внутрішню слабкість. Цар тоді побачив уві сні великого ідола, що мав голову з чистого золота, груди і руки — зі срібла, черево та стегна — з міді, гомілки — залізні, ноги — частково залізні, частково глиняні. «Ти бачив його, доки камінь не відірвався від гори без допомоги рук, ударив у ідола, у залізні та глиняні ноги його, і розбив їх. Тоді все разом роздробилося… як порох на літніх токах, і вітер розніс їх, і сліду не залишилося від них; а камінь, який розбив ідола, зробився великою горою і наповнив усю землю» (Дан. 2:31—35).

Православне тлумачення цього сну визнає його пророцтвом про низку язичницьких імперій, які змінюватимуть одна одну. Це — вавилонська, перська, елліністична Александра Македонського та римська імперії. Камінь, що сам відокремлюється від гори, — це образ Христа, Який непорочно народжується від Діви. Цей Камінь руйнує великого ідола — образ язичницького панування у Давньому світі, та Сам наповнює світ, що є образом поширення християнства та Церкви. Таким чином сон вказував на майбутнє падіння язичництва, хоч на той час воно видавалося величним і могутнім, але нездатним устояти перед Христом.

І донині те, що видається величним зовні, але насправді є слабким і навіть крихким, не маючи надійної опори, називають «колосом на глиняних ногах». Чому «колосом», а не «ідолом»? Дослідники стверджують, що вперше саме в такому формулюванні — «un colosse aux pieds d’argile» французькою — французький філософ і письменник Дені Дідро назвав російську імперію кінця XVIII ст. Імовірно, в цьому вислові він поєднав згадану вище біблійну історію та перекази про одне з семи чудес світу — Колоса Родоського, легендарну статую, яка, за свідченням істориків, була зруйнована внаслідок землетрусу й «лежала на землі, переламана у колінах», пояснюють історію походження відомого вислову в ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.