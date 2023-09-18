«Для захисту головок напинаю на них старі сітки для картоплі. Обв’язую, а нижня частина сітки звисає. Дуже ефективно».

Олександр КРИВЕНКО, Житомирщина.

«Використовую марлю та старі капронові колготки. Згодяться також старі простирадла, які розрізаю на частини. А взагалі будь-який старий одяг чи ганчірки».

Надія ЯЦЬКО, Рівненська обл.

«Обмотую використаним агроволокном чи старим тюлем».

Петро ЯРМОЛЕНКО, Черкащина.

«Я працюю в медзакладі і на соняшниках застосовую одноразові медичні шапочки, бо маю їх удосталь. А якщо соняшники невеликі, то — бахіли, в яких шилом роблю отвори».

Ірина ЛЕЛЮК, Київщина.

«У мене від бабусі залишились старі хустки, ось їх і використовую, зверху зав’язую навхрест».

Тетяна МОТРЕНКО, Тернопільська обл.

Поради збирала Лідія ГЕРАЩЕНКО.