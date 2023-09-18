«Для захисту головок напинаю на них старі сітки для картоплі. Обв’язую, а нижня частина сітки звисає. Дуже ефективно».
Олександр КРИВЕНКО, Житомирщина.
«Використовую марлю та старі капронові колготки. Згодяться також старі простирадла, які розрізаю на частини. А взагалі будь-який старий одяг чи ганчірки».
Надія ЯЦЬКО, Рівненська обл.
«Обмотую використаним агроволокном чи старим тюлем».
Петро ЯРМОЛЕНКО, Черкащина.
«Я працюю в медзакладі і на соняшниках застосовую одноразові медичні шапочки, бо маю їх удосталь. А якщо соняшники невеликі, то — бахіли, в яких шилом роблю отвори».
Ірина ЛЕЛЮК, Київщина.
«У мене від бабусі залишились старі хустки, ось їх і використовую, зверху зав’язую навхрест».
Тетяна МОТРЕНКО, Тернопільська обл.
Поради збирала Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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