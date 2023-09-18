Начинка з курячого фаршу ідеально доповнює ніжний смак кабачкових оладок-тертюхів, та й просмажується швидко.

На 8 шт.:

500 г очищених кабачків

1 невелике яйце

1 маленька цибулина

200 г курячого фаршу

50 г борошна

2 маленькі зубчики часнику

зелена цибуля (за смаком)

сіль

чорний мелений перець

олія

Кабачки середньо натерти, посолити, перемішати, залишити на 30 хв. Зелену цибулю та часник дрібно посікти. Фарш посолити, поперчити, додати всю зелень, перемішати.

Кабачки ретельно віджати від соку. На дрібній тертушці натерти до них цибулю. Поперчити, додати яйце, борошно, перемішати. У сковороді розігріти олію, викласти по столовій ложці кабачкової маси. На оладки — майже повну столову ложку курячої начинки. Накрити фарш однією столовою ложкою кабачкової маси. Підправити оладки ложкою. Смажити з обох боків на несильному вогні до зарум’янення (по 5—6 хв. з обох боків). А щоб фарш добре просмажився та оладки вийшли м’якими, сковорідку обов’язково накрити кришкою.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.