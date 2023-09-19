Новий навчальний рік проходить за підвищених заходів безпеки, і в разі оголошення повітряної тривоги діти та вчителі перебуватимуть в укритті. На цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття, радять у Мінреінтеграції.

До нього варто покласти:

поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

пляшку питної води;

вологі серветки;

теплу легку ковдру;

записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і найближчих родичів (імена, номери телефонів, адреси);

додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

медичні препарати, якщо дитина проходить курс терапії на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника та вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

кілька речей, що створять дитині атмосферу комфорту (це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка).

Важливо не перевантажувати наплічник, інакше він може завадити дитині швидко евакуюватися в безпечне місце.