Держава гарантує своїм громадянам встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування, за потреби — ремонт, наголошують у Мінсоцполітики та роз’яснюють, як і де це можна зробити.

МАЮТЬ ПРАВО

На безоплатні протези мають право всі українці, які того потребують, а саме:

військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;

постраждалі від війни цивільні громадяни;

особи з інвалідністю, які отримали її не через бойові дії;

діти з інвалідністю, з порушеннями опорно-рухового апарату.

Військовослужбовці забезпечуються двома видами протезів: механічним і електричним.

Важливо, що для них сума компенсації втричі вища порівняно з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза — 2 млн грн.

Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість. Тип його визначає військово-лікарська комісія або протезне підприємство.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення її протезом не потрібно чекати встановлення інвалідності. Проте варто звернути увагу на те, що в інших випадках для отримання протеза встановлення статусу інвалідності потрібне.

Для отримання протеза необхідно мати такий перелік документів:

паспорт громадянина України (або посвідка на постійне/тимчасове проживання; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; тимчасове посвідчення громадянина України) та ідентифікаційний код;

довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);

висновок ВЛК (для військових) чи ЛКК (для цивільних);

посвідчення УБД за наявності (для військових).

КУДИ ПОДАВАТИ

Документи для отримання протеза можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, в центрі надання адміністративних послуг або в управлінні соціального захисту населення.

У разі, якщо ви ще перебуваєте в лікарні, зверніться до соціального працівника, який там має бути. Якщо ж його немає, то зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи.

ДЕ ВИГОТОВЛЯТИМУТЬ

Після оформлення документів, отримання направлення, яке прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю (навіть якщо документи вона подавала не через нього, а, наприклад, у ЦНАПі; тому в будь-якому випадку варто зареєструватися в електронному кабінеті), можна самостійно обрати протезне під- приємство, яке виготовлятиме протез.

При цьому слід звернути увагу на те, що протез потребує обслуговування та, за потреби, ремонту. Отже, рекомендовано шукати протезне підприємство в найближчій доступності від вашого мі ця проживання.

Їх перелік можна знайти на сайті Мінсоцполітики за посиланням https://1ll.ink/owfh6, в реєстрі Держлікслужби, на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю (ЦБІ), про них також знають в управліннях соцзахисту, у ЦНАПах.

ТЕРМІНИ ВИГОТОВЛЕННЯ

У нескладних випадках на виготовлення протеза достатньо 3 тижні. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом — 3 місяці.