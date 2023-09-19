У наших садах зазвичай культивують два види цих рослин: смородину та порічки (червоні та білі). Хоча вони є найближчими родичками, та все ж мають відмінності в догляді, почасти — істотні.

ВИБІР ДІЛЯНКИ

Смородина готова миритися з невеликим затіненням, тому її можна сміливо висаджувати в саду між деревами. Але не впритул, а відступивши кілька метрів. А ось порічки люблять велику кількість світла — в півтіні, а тим паче в тіні, хорошого врожаю чекати не варто. Тому під них відведіть найбільш сонячну ділянку.

В іншому їхні вимоги схожі:

ділянку вибирайте рівну, непогано, якщо це буде невелика височина — в низинах садити марно, оскільки там часто застоюється холодне повітря, бувають заморозки, і в рослин гинуть квітки;

місце має бути захищеним від вітру — інакше взимку видує сніг (а саме він захищає коріння від вимерзання), а влітку надмірно пересихає ґрунт;

ґрунтові води — не ближче 1 м від поверхні.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ

Саджанці з відкритою кореневою системою можна висаджувати й восени (у жовтні) та навесні до розпускання бруньок (у квітні). Рослини в контейнерах (а найчастіше зараз продають саме такі) можна висаджувати протягом усього сезону.

У кожну яму (розміром 45х45 см) внесіть перегній (1 відро), подвійний суперфосфат (0,5 склянки), сірчанокислий калій (2 ст.л.). На кислому ґрунті до добрив треба додати доломітове борошно (1 склянка).

Відмінності при посадці полягають у відстані між рослинами: смородина — 2—2,5 м; порічки — 1,5 м (вони, на відміну від смородини, не розростаються вшир, їхні пагони спрямовані вгору).

Після посадки добре полийте та присипте пристовбурне коло торфом, перегноєм, компостом, соломою або сухим листям шаром 5—8 см (вони допоможуть волозі довше не випаровуватися з ґрунту).

А ось догляд за смородиною та порічками має відмінності, причому за всіма пунктами.

ПОЛИВ

Головна відмінність у тому, що смородина простіше мириться із посухою, а порічки — вологолюбні. Звідси різниця в поливах.

Смородині за літо потрібні три поливи:

коли починають зав’язуватися ягоди (наприкінці весни — на початку літа);

під час наливу ягід (у червні);

після того, як зібрано врожай (у серпні—вересні).

У суху осінь непогано полити ще раз — наприкінці жовтня. При кожному поливі витрата води однакова — 50—70 л на кущ. Порічки поливати слід двічі на місяць із травня до вересня.

Останній полив плануйте наприкінці жовтня — він допоможе підвищити зимостійкість рослин.

ПІДЖИВЛЕННЯ

За сезон смородині необхідно 4 підживлення:

коли розпускаються бруньки: 30 г (2 ст.л.) аміачної селітри на 10 л води, норма витрати — 1 відро на кущ;

30 г (2 ст.л.) аміачної селітри на 10 л води, норма витрати — 1 відро на кущ; у липні: 1 л коров’яку або 0,5 л настою пташиного посліду на 10 л води, норма витрати — 2 відра на кущ;

1 л коров’яку або 0,5 л настою пташиного посліду на 10 л води, норма витрати — 2 відра на кущ; наприкінці вересня: 0,5 ст.л. подвійного суперфосфату та 2/3 склянки сірчанокислого калію на кущ (добрива рівномірно розсипте в пристовбурному колі та закладіть у ґрунт граблями);

0,5 ст.л. подвійного суперфосфату та 2/3 склянки сірчанокислого калію на кущ (добрива рівномірно розсипте в пристовбурному колі та закладіть у ґрунт граблями); наприкінці жовтня: пів відра перегною на рослину (рівномірно розподіліть під кущем).

Порічкам достатньо двох підживлень за сезон:

коли розпускаються бруньки: 20 г (5 ч.л.) аміачної селітри на 10 л води, норма витрати —1 відро на кущ;

наприкінці вересня: 20 г (1 ст.л.) сульфату калію на 10 л води, норма витрати — 1 відро на кущ.

Крім цього, раз на 3 роки наприкінці вересня або на початку жовтня порічки потрібно підживлювати фосфором: 60 г (4 ст.л.) подвійного суперфосфату на кущ (рівномірно розподіліть у пристовбурному колі та закладіть у ґрунт граблями).

ОБРІЗУВАННЯ

Смородину слід омолоджувати щорічно, бо основний урожай вона дає на дворічних пагонах. На 3-й рік ягід на них зав’язується менше, а на 4-й уже мізер.

Обрізуйте кущ з 2-го року восени після листопада: виберіть 3—4 сильні однорічні пагони, а решту, які з’явилися протягом сезону, виріжте. І так щороку: 3—4 залишайте, решту видаляйте. При такому формуванні в кожному кущі щороку буде по 9—12 пагонів одно-трирічного віку (тобто найплодючіші).

І ще: у всіх однорічних пагонів корисно на 10 см підрізати верхівки — так вони краще розгалужуватимуться.

У порічок максимальну врожайність дають пагони віком 5—6 років. А при хорошому догляді вони плодоносять до 15 років. Не слід обрізувати рослини часто — врожайність різко впаде. Достатньо раз на 5 років проріджувати кущ.

І ще не можна обрізувати верхівки, бо основний урожай формується саме там.